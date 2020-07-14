Фрагмент японской ракеты взорвался на земной орбите

https://static.news.ru/photo/30831ba2-c5fa-11ea-a96b-fa163e074e61_660.jpg Фото: NASA/Global Look Press

Часть ракеты-носителя H-2A, запущенной Японией в 2018 году, взорвалась на орбите Земли.

Об этом сообщается в Twitter-аккаунте 18-й эскадрильи контроля космического пространства ВВС США. По данным американских военных, фрагмент ракеты при взрыве разлетелся на 53 осколка, на данный момент нет угрозы их столкновения с другими космическими объектами.

Ракета H-2A 29 октября 2018 года успешно вывела на орбиту несколько японских и зарубежных спутников. Верхняя ступень ракеты осталась на орбите Земли с высотой 592–614 км, вероятно, взорвалась именно эта часть.

#18SPCS has confirmed the breakup of H-2A DEB (#43673, 2018-084C) on July 12, 2020, at 0844 UTC. Tracking 53 associated pieces no indication caused by collision. #spaceflightsafety #spacedebris — 18 SPCS (@18SPCS) July 14, 2020

К настоящему времени на околоземной орбите накопилось уже более 7,5 тонны мусора. Учёные, представляющие российский стартап StarRocket, предложили техническое решение, позволяющее захватывать мусорные фрагменты с помощью вещества, напоминающего монтажную пену, передавал NEWS.ru.

В Роскосмосе спроектировали своё устройство для этих целей — крупноячеистую сеть в форме конуса, основание которой закреплено рамкой и имеет двигатели для маневрирования. Вершина конуса тросом прикреплена к космическому аппарату.