Фрагмент японской ракеты взорвался на земной орбите

Об этом сообщается в Twitter-аккаунте 18-й эскадрильи контроля космического пространства ВВС США. По данным американских военных, фрагмент ракеты при взрыве разлетелся на 53 осколка, на данный момент нет угрозы их столкновения с другими космическими объектами.

Ракета H-2A 29 октября 2018 года успешно вывела на орбиту несколько японских и зарубежных спутников. Верхняя ступень ракеты осталась на орбите Земли с высотой 592–614 км, вероятно, взорвалась именно эта часть.