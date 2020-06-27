Учёные из РФ предложили убирать космический мусор спутником-липучкой

https://static.news.ru/photo/3c5ff4d8-b95a-11ea-99f0-fa163e074e61_660.jpg Фото: NASA/Global Look Press

В космосе накопилось уже более 7,5 тыс. тонн мусора. Захватывать отработавшие свой срок аппараты и их фрагменты учёные российского стартапа StartRocket предложили с помощью пеногенераторов, выпускающих при столкновении с мусором подобие монтажной пены.

Компания предлагает использовать в качестве космических мусорщиков простые неуправляемые спутники массой до 100 кг, получившие название Foam Debris Catcher, — сообщает Meduza.

Главная часть спутника — пеногенератор, который способен создавать липкую «сеть» из самозатвердевающей полимерной пены. Пролетая мимо мусорного объекта, он по команде с Земли «выстреливает» в него сетью, тем самым сокращая срок его нахождения на орбите за счёт дополнительного аэродинамического торможения в верхних слоях атмосферы Земли.

Подобные разработки есть и у Европейского космического агентства, но StartRocket предлагает максимально экономичный вариант, укладывающийся в $1 млн. Российские инженеры отказались от двигателей и большого размера аппарата, запуск спутника планируется в качестве попутной нагрузки на ракетах-носителях. Частично финансировать разработку уже выразила желание Лаборатория Касперского.

Собрать кубсат — вопрос нескольких месяцев. У нас есть лаборатория и партнёр, который уже ведёт изыскания в похожей области, — рассказал основатель StartRocket Влад Ситников.

Как писал NEWS.ru, специальное устройство для очистки орбиты от крупного мусора запатентовал Роскосмос. «Сачок» в состоянии ловить прекратившие существование космические аппараты, разгонные блоки, последние ступени ракет. Устройство представляет собой крупноячеистую сеть в форме конуса, основание которой закреплено рамкой, имеет двигатели для маневрирования, вершина конуса тросом прикреплена к космическому аппарату. Как только «сачок» накрывает космический мусор, рамка сжимается и объект попадает в «мешок». После этого мусор буксируется либо в плотные слои атмосферы, либо разгоняется для перевода на орбиту захоронения. Удалять мусор механизм может автоматически, без участия наземных служб.