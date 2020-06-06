Сачок для ловли космического мусора придумали в Роскосмосе

https://static.news.ru/photo/718d1280-a85c-11ea-9c1e-fa163e074e61_660.jpg Фото: NASA/via Globallookpress.com

Специальное устройство для очистки орбиты от крупного мусора запатентовал Роскосмос. «Сачок» в состоянии ловить прекратившие существование космические аппараты, разгонные блоки, последние ступени ракет.

Устройство представляет собой крупноячеистую сеть в форме конуса, основание которой закреплено рамкой, имеет двигатели для маневрирования, вершина конуса тросом прикреплена к космическому аппарату, говорится в описании на сайте Роспатента.

Как только сачок накрывает космический мусор, рамка сжимается и объект попадает в «мешок». После этого мусор буксируется либо в плотные слои атмосферы либо разгоняется для перевода на орбиту захоронения. Удалять мусор сачок может автоматически, без участия наземных служб.

Ранее NEWS.ru сообщал, что аэрокосмическое агентство Японии (JAXA) начало работы над созданием спутника для уничтожения космического мусора. Предполагается, что спутник будет облучать космический мусор лучом лазера, а затем сбрасывать его в атмосферу в расщеплённом виде.