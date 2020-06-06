В Японии началась разработка спутника для уничтожения мусора в космосе

https://static.news.ru/photo/9413f192-a80d-11ea-9881-fa163e074e61_660.jpg Фото: esa.int

Аэрокосмическое агентство Японии (JAXA) начало работы над созданием спутника для уничтожения космического мусора.

Об этом сообщил телеканал NHK. К созданию уникального космического аппарата JAXA планирует привлечь компанию SKY Perfect JSAT Corporation и один из самых авторитетных научно-исследовательских институтов страны RIKEN.

Предполагается, что спутник будет облучать космический мусор лучом лазера, а затем сбрасывать его в атмосферу в расщеплённом виде. В JAXA ожидают, что в 2023 году аппарат сможет пройти технические испытания в космическом пространстве.

В настоящее время на околоземной орбите находятся более 220 тысяч техногенных объектов, относимых к мусору, совокупным весом более 5 тысяч тонн.

Ранее NEWS.ru писал о планах Роскосмоса разместить на Луне станцию для слежения за космическим мусором.