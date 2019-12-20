https://static.news.ru/photo/b9686ba2-2325-11ea-a822-fa163e074e61_660.jpg Фото: Liu Debin/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Роскосмос прорабатывает варианты размещения на Луне элементов системы слежения за космическим мусором. Об этом сообщил глава госкорпорации Дмитрий Рогозин.

Для реализации проекта, уточнил он, необходимо будет привлечь дополнительное финансирование.

Мы видели возможность размещения на Луне астрономической обсерватории, которая бы прежде всего изучала не столько дальний космос, сколько околоземную орбиту, — цитирует Рогозина «Интерфакс».

Сейчас в составе следящей за космическим мусором автоматизированной системы в околоземном космическом пространстве работают несколько российских станций. Они расположены в районе Кисловодска, Уссурийска и Абрау-Дюрсо.

Аналогичные станции расположены в Армении и Бразилии. В ближайший год они также появятся в Чили, Мексике и ЮАР.

Ранее NEWS.ru писал, что Европейское космическое агентство совместно со стартапом CleanSpace в 2025 году планирует запустить аппарат для борьбы с космическим мусором. Его первой миссией станет освобождение орбиты от крупного обломка ракеты Vega массой в 100 килограммов, который находится на орбите уже шесть лет.