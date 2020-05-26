Эксперт назвал нулевыми шансы Украины выбить Россию из космоса

Киев переоценивает свои возможности, заявляя о намерении выбить РФ из американских космических проектов. Так считает военный эксперт Алексей Леонков.
Нулевые шансы у Украины. Единственное, что им удалось добиться, — участие в российских космических проектах. Но потом, когда и эта программа закрылась, осталась одна только риторика, пропаганда и пустословие, — приводит слова Леонкова «ПолитЭксперт».
По словам Леонкова, Украину не берут ни в какие другие космические программы. При этом к самостоятельным проектам страна не готова. Именно поэтому у Украины не получится «выбить» Россию из американских космических проектов.
Говорить о том, что Украина может нас откуда-то вытеснить, не приходится. Заявлять можно что угодно. Но факты — упрямая вещь. За всё время независимости Украины у неё ничего не вышло с ракетными двигателями, — подметил эксперт.
Поводом для комментария стало заявление главы Государственного космического агентства Украины Владимира Усова. Он сказал, что Киев сможет заменить Россию в американских космических проектах. Для этого, по его словам, необходимо лишь наладить производство ракетных двигателей, тогда поставки в США обязательно начнутся.
Как писал NEWS.ru, ранее на Украине назвали лучшее решение для конфликта Киева с Донбассом.