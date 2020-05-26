Эксперт назвал нулевыми шансы Украины выбить Россию из космоса

https://static.news.ru/photo/5d489054-9f5d-11ea-95f7-fa163e074e61_660.jpg Фото: Роскосмос/facebook.com

Киев переоценивает свои возможности, заявляя о намерении выбить РФ из американских космических проектов. Так считает военный эксперт Алексей Леонков.

Нулевые шансы у Украины. Единственное, что им удалось добиться, — участие в российских космических проектах. Но потом, когда и эта программа закрылась, осталась одна только риторика, пропаганда и пустословие, — приводит слова Леонкова «ПолитЭксперт».

По словам Леонкова, Украину не берут ни в какие другие космические программы. При этом к самостоятельным проектам страна не готова. Именно поэтому у Украины не получится «выбить» Россию из американских космических проектов.

Говорить о том, что Украина может нас откуда-то вытеснить, не приходится. Заявлять можно что угодно. Но факты — упрямая вещь. За всё время независимости Украины у неё ничего не вышло с ракетными двигателями, — подметил эксперт.

Поводом для комментария стало заявление главы Государственного космического агентства Украины Владимира Усова. Он сказал, что Киев сможет заменить Россию в американских космических проектах. Для этого, по его словам, необходимо лишь наладить производство ракетных двигателей, тогда поставки в США обязательно начнутся.

Как писал NEWS.ru, ранее на Украине назвали лучшее решение для конфликта Киева с Донбассом.