https://static.news.ru/photo/9f4fe1b8-9f59-11ea-8907-fa163e074e61_660.jpg Фото: Валентин Спринчак/ТАСС

Приднестровская формула (в ходе которой между противоборствующими сторонами было достигнуто перемирие) является лучшим решением для конфликта в Донбассе с 2014 года. Такое мнение выразил бывший замглавы МИД Украины Александр Чалый.

Он напомнил, что боевые действия в Приднестровье удалось перевести в дипломатический диалог.

Такой диалог, по его словам, является «уникальным», так как между молдавской стороной и силой Приднестровской республики уже 30 лет не наблюдается возобновления противостояния, пишет издание argumenti.ru .

Военный конфликт на юго-востоке Украины длится с весны 2014 года. Тогда Луганская и Донецкая области объявили о своей независимости от страны после смены власти в результате Майдана. Киев пытается установить контроль над территориями силовыми методами.

Как ранее сообщал NEWS.ru, российские силовики расследуют свыше 300 уголовных дел, возбуждённых по фактам обстрелов территории Донбасса, рассказала официальный представитель СК РФ Светлана Петренко. Все материалы объединили в одно производство.