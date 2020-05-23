СК РФ: Россия расследует свыше 300 дел по фактам обстрелов в Донбассе

Российские силовики расследуют свыше 300 уголовных дел, возбуждённых по фактам обстрелов территории Донбасса, рассказала официальный представитель СК РФ Светлана Петренко. Все материалы объединили в одно производство.
По её словам, оперативники установили личности 20 граждан из высшего украинского командования, а также 30 руководителей бригад спецслужб соседнего государства.
Ведомство считает, что подозреваемые выполняли незаконные приказы, обстреливали мирное население и гражданскую инфраструктуру Донбасса, применяли запрещённые средства,
Военный конфликт на юго-востоке Украины длится с весны 2014 года. Тогда Луганская и Донецкая области объявили о своей независимости от страны после смены власти в результате Майдана. Киев пытается установить контроль над территориями силовыми методами.
Ранее NEWS.ru сообщал, что президентство Владимира Зеленского не улучшило ситуацию на Украине и в самопровозглашённых народных республиках в Донбассе, считает глава ДНР Денис Пушилин. По его словам, в Киеве идёт борьба за власть, влияние и «лакомые куски» экономики страны.
Политик добавил, что переговорный процесс идёт медленно, руководство Незалежной постоянно нарушает режим прекращения огня — только за апрель 2020 года количество инцидентов достигло 399, в 176 из них применялось тяжёлое вооружение.
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