ДНР: Зеленский лично виноват в гибели жителей Донбасса

https://static.news.ru/photo/ebcfc982-9b34-11ea-9b16-fa163e074e61_660.jpg Фото: Maksym Polishchuk/Global Look Press

Президентство Владимира Зеленского не улучшило ситуацию на Украине и в самопровозглашённых народных республиках в Донбассе, считает глава ДНР Денис Пушилин. По его словам, в Киеве идёт борьба за власть, влияние и «лакомые куски» экономики страны.

Политик добавил, что переговорный процесс идёт медленно, руководство Незалежной постоянно нарушает режим прекращения огня — только за апрель 2020 года количество инцидентов достигло 399, в 176 из них применялось тяжёлое вооружение.

И что самое страшное — это, конечно, приводит к жертвам: 14 пострадавших, двое погибли, 12 получили ранения различной тяжести, и пятеро из них дети от 7 до 13 лет, — заявил Пушилин в эфире телеканала «Звезда».

Глава ДНР отметил, что Зеленский лично виноват в сложившейся ситуации и не может сесть за стол переговоров. 20 мая руководитель республики привёл войска в боевую готовность.

Военный конфликт на юго-востоке Украины длится с весны 2014 года. Тогда Луганская и Донецкая области объявили о своей независимости от страны после смены власти в результате Майдана. Власти пытаются установить контроль над территориями силовыми методами.

Ранее NEWS.ru сообщал, что представитель России в контактной группе по Донбассу Борис Грызлов высказал претензии к Киеву. Он обвинил его в срыве переговоров по прекращению огня.