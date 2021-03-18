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Экипаж МКС перестыкует корабль «Союз МС-17»

01:21, 19 марта 2021
Фото: Roscosmos/via Globallookpress.com

В пятницу, 19 марта, экипаж Международной космической станции (МКС) проведёт перестыковку пилотируемого корабля «Союз МС-17» с одного на другой российский модуль. Об этом сообщили в Роскосмосе.

«Союз МС-17» прибыл на станцию в октябре 2020 года, доставив на орбиту российских космонавтов Сергея Рыжикова и Сергея Кудь-Сверчкова, а также американку Кэтлин Рубинс. Их возвращение на Землю запланировано на 17 апреля.

Предполагается, что процедура перестыковки корабля с модуля «Рассвет» на модуль «Поиск» займёт 29 минут. Операцию в ручном режиме будет выполнять Сергей Рыжиков. Это делается для того, чтобы в апреле корабль «Союз МС-18»  причалил к модулю «Рассвет», а модуль «Поиск» можно было использовать для следующего российского выхода в открытый космос, который запланирован на июнь. 

Это будет 19-я перестыковка корабля «Союз», выполняемая на МКС, и 45-я — в сумме для «Союзов» с 1978 года.

Ранее сообщалось, что восемь малых спутников из Японии, Парагвая, Филиппин и Израиля запустили 14 марта с борта Международной космической станции (МКС). Процедуру осуществили с помощью манипулятора, передаёт Японское агентство аэрокосмических исследований (JAXA). Платформу со стартовыми контейнерами, содержащими аппараты, вынесли за пределы МКС через шлюз японского модуля Kibo. Об этом писал NEWS.ru.

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