Жители Баку покидают дома из-за землетрясения В Баку произошло землетрясение магнитудой 5,4

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Жителям Баку пришлось срочно покинуть свои дома из-за сильных подземных толчков, передает РИА Новости. По данным Европейско-средиземноморского сейсмологического центра (ЕMSC), у побережья Азербайджана произошло землетрясение магнитудой 5,4.

В Азербайджане зафиксировано землетрясение магнитудой 5,4. Оно произошло в 20:01 по времени UTC (23:01 мск) в 46 километрах к северо-востоку от города Хачмаз. Очаг залегал на глубине 35 километров, — говорится в сообщении EMSC.

Жители Баку остаются на улицах, опасаясь афтершоков, передает корреспондент РИА Новости. На телефоны местных абонентов пришли уведомления, что возможны новые подземные толчки.

Между тем агентство АПА сообщило со ссылкой на Республиканскую сейсмологическую службу, что в Каспийском море произошло землетрясение магнитудой 5,7.

Жители Азербайджана публикуют кадры, на которых видно, как трясутся люстры в квартирах.

Сильные толчки ощущались в Баку и на Апшеронском полуострове. В МЧС республики подчеркнули, что пока никакой информации о разрушениях и жертвах не поступало, сообщает Sputnik Aзербайджан.

Жители Дагестана почувствовали отголоски землетрясения, произошедшего в ста километрах от Дербента в сторону Азербайджана, заявила РИА Новости руководитель пресс-службы главного управления МЧС России по республике Тамила Газимагомедова.

Вечером 16 июня стало известно о землетрясении во Франции. EMSC сообщил, что эпицентр сейсмособытия магнитудой 5,3 находился в западной части страны.

Ранее сообщалось, что в море Банда у побережья Индонезии произошло землетрясение магнитудой 5,4. Эпицентр стихии находился в 282 километрах на юго-запад от города Туал, население которого составляет около 39,5 тысячи человек.