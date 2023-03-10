«Восстанавливать и превосходить»: Лукашенко потребовал нарастить ВВП Лукашенко потребовал от кабмина добиться выхода ВВП страны в плюс

Фото: president.gov.by

Александр Лукашенко

Президент Белоруссии Александр Лукашенко раскритиковал кабмин республики за прошлогоднее падение ВВП и потребовал не только компенсировать его, но и перейти к росту, сообщает БелТА. Глава государства пригрозил, что по итогам за текущий год спрос будет значительно строже. По его словам, снижение ВВП на 1–1,2% еще допустимо, но 4% — это много, поэтому необходимо принимать меры.

Надо в этом году это все восстанавливать и превосходить, — подчеркнул президент.

Он указал на недоработки в легкой и деревообрабатывающей промышленности, а также в сельском хозяйстве, сделав особый акцент на проблеме падежа скота. По словам Лукашенко, министры вместе с губернаторами головой ответят за это. Также глава Белоруссии раскритиковал переполненность складов готовой техникой. По его словам, в таких запасах нет смысла, это «омертвленные деньги».

Президент также выразил недовольство работой по выборке кредитов. Он отметил, что власти готовы выделить деньги под такие проекты, но как таковых проектов не предлагается.

Ранее Лукашенко рассказал, что Белоруссия и Россия по итогам 2022 года достигли беспрецедентного объема товарооборота. По его словам, взаимная торговля товарами и услугами принесла странам $50 млрд.