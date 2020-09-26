Волна обстрелов в Карабахе: Пашинян собирает население на войну

После того, как ситуация в районе Нагорного Карабаха резко ухудшилась на фоне появившихся рано утром 27 сентября сообщений о интенсивном обстреле азербайджанских позиций Арменией, Ереван заявил о введении у себя военного положения и всеобщей мобилизации. Международные посредники уже призвали остановить эскалацию насилия в этом непростом районе, однако пока что ситуация вынуждает азербайджанские вооружённые силы (ВС) принимать контрмеры в целях сохранения безопасности.

Введение военного положения и всеобщая мобилизация, в частности, были вынесены на повестку заседания Совета безопасности Армении, которое возглавил Никол Пашинян. Импульс для очередного нарастания конфликта дали интенсивные обстрелы по линии соприкосновения. В Минобороны Азербайджана утверждают, что огонь был открыт с армянской стороны. В заявлении оборонного ведомства отмечается, что «армянская армия намеренно размещает свои огневые точки внутри и вблизи населённых пунктов», однако «азербайджанская армия не берёт на прицел гражданское население, гражданские объекты и гражданскую инфраструктуру»: Баку соблюдает все требования положений международного гуманитарного права, в том числе Женевских конвенций.

Ильхам Мустафа/РИА Новости

В свою очередь, премьер-министр Армении Никол Пашинян ожидаемо выдвинул встречные обвинения в адрес Баку. Однако заявления Еревана в то же время сопровождаются насыщением медиапространства неподтверждёнными данными — в том числе о многочисленных потерях ВС Азербайджана. В пресс-службе Минобороны Азербайджана уже сообщили, что информация Армении о трёх подбитых танках, двух вертолётах и трёх дронах азербайджанской армии является ложной — пользователи в Сети замечают, что за сбитый Ми-8 на кадрах, распространяемых армянскими СМИ, выдаётся упавший в 2013 году Ан-2. В Баку подтвердили данные только об одном сбитом в Тертерском направлении вертолёте. Члены экипажа живы. Со стороны Еревана пока не разглашают информацию о погибших и раненых — возможно, сообщения согласовываются, хотя, как заметил представитель Минобороны Арцрун Ованнисян, «неправильно говорить, что у нас вообще нет потерь и не будет».

Минобороны Азербайджана ближе к полудню уточнило, что подразделения его армии ведут ожесточённые бои «за важные высоты, находящиеся под оккупацией армянских войск на Тертер — Агдамском, Физули — Джебраильском направлениях и в направлении горы Муровдаг».

Azərbaycan Respublikası Müdafiə Nazirliyi/facebook.com

Выступая в телевизионном обращении в связи обострением ситуации на линии соприкосновения, президент Азербайджана Ильхам Алиев дал понять, что Баку считает необходимым контрнаступление.

Сегодня утром Вооружённые силы Армении, используя различные виды оружия, в том числе тяжёлую артиллерию, обстреляли наши населённые пункты и позиции азербайджанской армии на различных направлениях, — заявил Алиев. — В результате обстрела есть потери среди гражданского населения и военнослужащих. Азербайджанская армия в настоящее время наносит удары по военным объектам.

Международное сообщество, которое чётко определяет принадлежность спорных территорий Азербайджану, но выступает за продолжение переговорного процесса, уже призвало стороны конфликта остановить кровопролитие. Правда, как заявил ТАСС пресс-секретарь ОДКБ Владимир Зайнетдинов, Армения не обращалась в секретариат организации, хотя считает себя пострадавшей стороной.

Мы всегда выступали и выступаем за мирное урегулирование конфликта. Международно признанным механизмом урегулирования конфликта в Нагорном Карабахе является Минская группа ОБСЕ, — отметил Зайнетдинов.

Армянская сторона уже заявила, что при необходимости готова использовать в ответ все виды вооружений, включая истребители Су-30СМ, поставленные Еревану Россией. Со стороны ОДКБ пока не зафиксировано обращение Армении как члена организации, но не исключено, что Пашинян в ближайшее время приступит к новому раунду челночной дипломатии в попытке заручиться поддержкой Москвы. В ходе июльского обострения главе кабмина республики это не удалось, хотя Пашинян и приезжал в Минск в первую очередь для переговоров с премьером РФ Михаилом Мишустиным, нарушив обещание не покидать страну в карантин.

Nikol Pashinyan / Նիկոլ Փաշինյան/facebook.com

Несмотря на то что территориальным спорам двух государств уже много лет, нынешнее обострение выглядит не только и не столько продолжением конфликта, сколько попыткой армянских властей разыграть внешнеполитическую карту ради внутриполитических баллов.

Претензии народа к Пашиняну имеют множество причин. Во-первых, часть населения считает, что правительство не смогло дать адекватный ответ эпидемии коронавируса. Во-вторых, «под шумок» пандемии премьер провёл ряд неоднозначных перестановок, в том числе в силовых структурах, ещё более укрепив там позиции лояльных ему людей. Кроме того, внесение поправок в армянскую конституцию, повлёкшее, например, смещение Грайра Товмасяна с поста председателя Конституционного суда (КС) страны, тоже не осталось без внимания населения и критиков Пашиняна.

В этих условиях, очевидно, премьер решил прибегнуть к испытанному методу: перевести взгляд общественности на внешнюю политику, хотя в июле у него это не получилось. Тем не менее обострение было ожидаемым — последние две недели армянские СМИ активно разыгрывали карту переброски сирийской оппозиции из Турции в Азербайджан для якобы подготовки к столкновениям, хотя в условиях позиционных боёв никакого толка от какого-либо подкрепления (к тому же, плохо обученного) нет.

Azərbaycan Respublikası Müdafiə Nazirliyi/facebook.com

Министерство иностранных дел России заявило о необходимости инициировать переговоры для стабилизации ситуации. Глава ведомства Сергей Лавров выразил армянскому коллеге серьёзную озабоченность в связи с боевыми действиями на линии соприкосновения с Карабахом и подчеркнул необходимость скорейшего прекращения огня.

МИД Турции, в свою очередь, осудил действия Армении, которые, по его оценкам, являются «нарушением международного права» и привели «к потерям среди гражданского населения».

Благодаря этим атакам Армения ещё раз продемонстрировала, что является самым большим препятствием миру и стабильности в регионе, — отмечается в сообщении турецкого ведомства.

Действия со стороны Азербайджана в Турции назвали использованием своего «права на самооборону для защиты народа и территориальной целостности». В этом процессе Анкара выразила готовность поддержать Баку «в той форме, в которой он сам пожелает».