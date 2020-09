Волна обстрелов в Карабахе: Пашинян собирает население на войну Ереван заявил о готовности использовать российские Су-30СМ

News.ru https://news.ru/public/desktop/images/logo/logo.png

13:19, 27 сентября 2020 154

Фото: ՀՀ պաշտպանության նախարարություն / MoD of the Republic of Armenia/facebook.com