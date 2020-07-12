На границе Азербайджана и Армении произошло боестолкновение

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Министерство обороны Азербайджана заявило о перестрелке на границе с Арменией, проходящей по территории Товузского района.

Начиная с полудня 12 июля подразделения вооружённых сил Армении, грубо нарушив режим прекращения огня на участке Товузского района азербайджано-армянской государственной границы, подвергли обстрелу наши позиции из артиллерийских установок, — цитирует сообщение ТАСС.

При этом в ведомстве республики заявили, что противник, неся потери, был отброшен назад. Отмечается, что в результате инцидента погибли двое военнослужащих Азербайджана.

В свою очередь минобороны Армении сообщило, что азербайджанские вооружённые силы, применив артиллерию, попытались взять опорный пункт на границе. В Ереване заявили, что потерь с его стороны не было.

Как писал News.ru, современная стадия конфликта между Арменией и Азербайджаном тянется на протяжении трёх десятилетий. По итогам Карабахской войны 1992–1994 годов под оккупацией находится около 20% азербайджанской территории, контролируемой самопровозглашённой Нагорно-Карабахской Республикой. При этом там на ротационной основе находятся также армянские военные. Ереван не признаёт это официально, но и не скрывает.

Международное сообщество чётко определяет принадлежность этих земель Азербайджану, но выступает за дальнейшее продолжение переговорного процесса и против любых попыток решения территориального спора силовым путём. Баку и Ереван неоднократно заявляли о готовности найти компромиссное решение, однако ряд фундаментальных противоречий фактически держат конфликт в замороженном состоянии.