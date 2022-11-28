Власти Азербайджана сообщили о передаче 13 тел армянских военных Еревану Служба госбезопасности Азербайджана сообщила о передаче 13 тел армянских военных Еревану

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Служба государственной безопасности Азербайджана сообщила о передаче тел 13 армянских военных Еревану при посредничестве сотрудников Международного комитета Красного Креста. Солдаты были убиты на границе в ходе боевых действий 13–14 сентября. Тела военных были обнаружены в ходе оперативно-разыскных мероприятий, следов насилия выявлено не было.

28 ноября с. г. с участием сотрудников Военной прокуратуры Азербайджанской Республики было осмотрено 13 трупов армянских военнослужащих, обнаруженных в результате оперативно-разыскных мероприятий в этом районе, после чего было установлено, что следов насилия на них нет. В соответствии с нормами международного гуманитарного права, при посредничестве Международного комитета Красного Креста они были переданы другой стороне, — говорится в сообщении.

В свою очередь Минобороны Армении подтвердило в Telegram факт передачи тел 13 погибших азербайджанской стороной.

28 ноября Азербайджан передал армянской стороне тела 13 армянских военнослужащих, погибших при обороне суверенной территории Армении 13–14 сентября, — говорится в сообщении.

Ранее спецпредставитель Евросоюза по Южному Кавказу Тойво Клаар заявил, что для снижения напряженности и нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией необходима сильная политическая воля обеих сторон.

Алиев отказался от переговоров с премьер-министром Армении Николом Пашиняном, которые были запланированы на 7 декабря в Брюсселе. Поводом для этого послужило условие Еревана, согласно которому встреча должна проходить при участии президента Франции Эммануэля Макрона.

Алиев заявил, что это не соответствует позиции Баку, поскольку Макрон ранее делал антиазербайджанские заявления, а сенат Франции принял резолюцию в поддержку Армении.