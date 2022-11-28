В ЕС назвали условие для нормализации отношений между Баку и Ереваном Спецпредставитель ЕС Клаар призвал Ереван и Баку проявить сильную политическую волю для нормализации отношений

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Для снижения напряженности между Азербайджаном и Арменией и нормализации отношений необходима сильная политическая воля обеих сторон, заявил спецпредставитель Евросоюза по Южному Кавказу Тойво Клаар. Он также отметил, что важна приверженность азербайджанского лидера Ильхама Алиева поддерживаемому ЕС формату, передает «Интерфакс-Азербайджан».

Есть вопросы, остающиеся нерешенными, Азербайджану и Армении необходимо проявлять сдержанность и сильную политическая волю для снижения напряженности и достижения всеобъемлющего урегулирования, — считает Клаар.

Алиев и Клаар встречались в Баку на прошлой неделе. Они обменялись мнениями по вопросам нормализации армяно-азербайджанских отношений, делимитации границ, обсудили ход переговоров по подписанию мирного договора между республиками.

Алиев отказался от встречи с премьер-министром Армении Николом Пашиняном, которая была запланирована на 7 декабря в Брюсселе. Поводом для этого послужило условие Еревана, согласно которому встреча должна проходить при участии президента Франции Эммануэля Макрона. Алиев заявил, что это не соответствует позиции Баку, поскольку Макрон ранее делал антиазербайджанские заявления, а сенат Франции принял резолюцию в поддержку Армении.