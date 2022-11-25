Встречу лидеров Армении и Азербайджана в Брюсселе отменили из-за Макрона

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Ильхам Алиев принимает участие в международной конференции в Баку на тему «Вдоль Среднего коридора: геополитика, безопасность и экономика»

Президент Азербайджана Ильхам Алиев во время международной конференции «Вдоль Среднего коридора: геополитика, безопасность и экономика» заявил, что встреча с ним, премьером Армении Николом Пашиняном и французским лидером Эммануэлем Макроном, запланированная 7 декабря в Брюсселе, не состоится. По его словам, Ереван накануне выдвинул условие, согласно которому беседа пройдет только при участии Парижа, что не соответствует позиции Баку.

Следующая встреча в Брюсселе была запланирована на 7 декабря. На последней встрече мы согласовали очередные контакты в ноябре, но у нас прошли переговоры в Сочи, инициированная президентом [России Владимиром] Путиным в конце октября. Однако вчера я получил информацию через своего помощника из офиса Шарля Мишеля о том, что премьер-министр Пашинян согласился на встречу с одним условием — президент Макрон тоже должен участвовать в переговорах. Это означает, что встречи не будет, — заявил Алиев.

Алиев напомнил, что всего через неделю после саммита лидеров ЕС в Праге Макрон сделал антиазербайджанские заявления и обвинил Баку в его действиях, а после этого Сенат Франции принял резолюцию в поддержку Армении. По словам азербайджанского лидера, с учетом всех этих обстоятельств Франция не может быть частью мирного процесса между Баку и Ереваном.

Алиев также отметил, что Баку будет рассматривать имеющиеся альтернативы.

24 ноября Алиев обсудил процесс подготовки мирного соглашения между Баку и Ереваном со спецпредставителем МИД РФ Игорем Ховаевым. Стороны вынесли на обсуждение вопрос невыполнения обязательств трехстороннего заявления со стороны Армении, а также затронули тему итогов встречи в Сочи.