Включивший «Перемен!» в Минске диджей рассказал об ударах замминистра МВД

https://static.news.ru/photo/c4777a4a-e09b-11ea-a704-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Звукооператор Владислав Соколовский, который был арестован после включения песни Виктора Цоя «Перемен!» на концерте в Минске, сообщил, что во время его пребывания в изоляторе он подвергся избиению со стороны заместителя главы МВД Белоруссии Александра Барсукова.

По его словам, у нему в изолятор пришёл «какой-то начальник», который два раза ударил его. После освобождения он узнал в нём замминистра внутренних дел страны.

Включил музыку? Перемен захотел? Столько людей вышли на улицы, столько крови из-за вас! Ну готовься, сядешь лет на десять, — процитировал Соколовский чиновника.

По его словам, выходя Барсуков попросил сотрудников изолятора сделать «как надо». После этого в камере стало холодно, а кровать на ночь перестали откидывать, передаёт издание «Наша Нива». Замглавы МВД приезжал к Центру изоляции правонарушителей в ночь с 13 на 14 августа. После этого он заявил, что пообщался с каждым задержанным, «издевательств никаких не было».

Ранее NEWS.ru писал о том, что пресс-секретарь МВД Белоруссии Ольга Чемоданова прокомментировала заявление члена объединённого штаба оппозиции Марии Колесниковой о том, что четыре тысячи человек остаются задержанными на акциях протеста.