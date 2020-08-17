Включивший «Перемен!» в Минске диджей рассказал об ударах замминистра МВД

Звукооператор Владислав Соколовский, который был арестован после включения песни Виктора Цоя «Перемен!» на концерте в Минске, сообщил, что во время его пребывания в изоляторе он подвергся избиению со стороны заместителя главы МВД Белоруссии Александра Барсукова.
По его словам, у нему в изолятор пришёл «какой-то начальник», который два раза ударил его. После освобождения он узнал в нём замминистра внутренних дел страны.
Включил музыку? Перемен захотел? Столько людей вышли на улицы, столько крови из-за вас! Ну готовься, сядешь лет на десять, — процитировал Соколовский чиновника.
По его словам, выходя Барсуков попросил сотрудников изолятора сделать «как надо». После этого в камере стало холодно, а кровать на ночь перестали откидывать,
Ранее NEWS.ru писал о том, что пресс-секретарь МВД Белоруссии Ольга Чемоданова прокомментировала заявление члена объединённого штаба оппозиции Марии Колесниковой о том, что четыре тысячи человек остаются задержанными на акциях протеста.
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