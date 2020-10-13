В непризнанной НКР приняли закон об участии ополчения в обороне Карабаха

https://static.news.ru/photo/61467642-0d4b-11eb-b088-fa163e074e61_660.jpg Фото: ArayikHarutyunian/facebook.com

Глава непризнанной Нагорно-Карабахской Республики Араик Арутюнян подписал поправки к закону НКР «Об обороне», регулирующие участие ополчения в вооружённой защите Карабаха. Об этом он заявил на своей странице в Facebook.

Поправки определяют цели, структуру, порядок формирования, подготовки и участия добровольцев во время войны. Ими регулируются вопросы их подчинения и руководства, а также мобилизации.

Необходимость принятия закона преследует цель — ещё больше усилить защиту границ вместе с Армией обороны. В этот решающий момент отечественной войны ещё раз призываю наш народ сплотиться и приложить все усилия для достижения окончательной победы. Важно участие каждого из вас, — заявил Арутюнян.

27 сентября в Нагорном Карабахе возобновились открытые боестолкновения. Президент Азербайджана Ильхам Алиев в телевизионном обращении обвинил Ереван в обстреле населённых пунктов и позиций азербайджанской армии на различных направлениях. Он добавил, что провокации Армении в последнее время носили регулярный характер.

Современная стадия конфликта между Арменией и Азербайджаном тянется на протяжении трёх десятилетий. По итогам Карабахской войны 1992–1994 годов под оккупацией находится около 20% азербайджанской территории, контролируемой самопровозглашённой Нагорно-Карабахской Республикой. При этом там на ротационной основе находятся также армянские военные. Ереван не признаёт это официально, но и не скрывает.

Международное сообщество определяет принадлежность этих земель Азербайджану и выступает за продолжение переговорного процесса и против любых попыток решения территориального спора силовым путём. Баку и Ереван неоднократно заявляли о готовности найти компромиссное решение, однако ряд фундаментальных противоречий фактически не позволяют поставить точку в конфликте, писал NEWS.ru.