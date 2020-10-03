Баку обвинил Армению в расширении зоны боевых действий

https://static.news.ru/photo/f0cd505a-0621-11eb-8884-fa163e074e61_660.jpg Фото: Azərbaycan Respublikası Müdafiə Nazirliyi/facebook.com

Министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов заявил, что обстрелы азербайджанских территорий с территории Армении расширяют зону боевых действий в рамках конфликта в Нагорном Карабахе.

Открытие огня с территории Армении по территории Азербайджана носит явно провокационный характер и расширяет зону боевых действий, — приводит РИА Новости слова министра.

Ранее NEWS.ru сообщал, что в Баку заявили о ракетных ударах армянских ВС по Физулинскому району с территории Армении. В местных населённых пунктах есть жертвы и пострадавшие.

27 сентября в Нагорном Карабахе возобновились открытые боестолкновения. Президент Азербайджана Ильхам Алиев в телевизионном обращении обвинил Ереван в обстреле населённых пунктов и позиций азербайджанской армии на различных направлениях. Он добавил, что провокации Армении в последнее время носили регулярный характер

Современная стадия конфликта между Арменией и Азербайджаном тянется на протяжении трёх десятилетий. По итогам Карабахской войны 1992–1994 годов под оккупацией находится около 20% азербайджанской территории, контролируемой самопровозглашённой Нагорно-Карабахской Республикой. При этом там на ротационной основе находятся также армянские военные. Ереван не признаёт это официально, но и не скрывает.

Международное сообщество определяет принадлежность этих земель Азербайджану и выступает за дальнейшее продолжение переговорного процесса и против любых попыток решения территориального спора силовым путём. Баку и Ереван неоднократно заявляли о готовности найти компромиссное решение, однако ряд фундаментальных противоречий фактически держат конфликт в замороженном состоянии, писал NEWS.ru.