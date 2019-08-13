https://static.news.ru/photo/37b569b8-bde3-11e9-8775-fa163e074e61_660.jpg Курсан Асанов Фото: Андрей Стенин/РИА Новости

В Министерстве внутренних дел Киргизии назвали причины увольнения замглавы ведомства Курсана Асанова, проводившего переговоры с опальным экс-президентом республики Алмазбеком Атамбаевым.

Когда главой МВД Кашкаром Джунушалиевым уже была достигнута договорённость о том, что Атамбаев и его сторонники сдадутся, Курсан Асанов, преследуя свои интересы, покинул доверенный участок по обеспечению общественного порядка и безопасности граждан, тем самым нарушив свои прямые функциональные обязанности, и зашёл в дом к Атамбаеву для ведения переговоров, — сообщил « Интерфаксу » представитель пресс-службы МВД страны.

Кроме того, в ведомстве полагают, что Асанов стал заниматься самопиаром, дав задание полицейским снимать на телефон все следственные мероприятия по изъятию оружия.

Как писал News.ru, заместителя министра внутренних дел Киргизии Курсана Асанова, который во время столкновений в селе Кой-Таш вёл переговоры с экс-президентом страны Алмазбеком Атамбаевым, отправили в отставку. Распоряжение подписал премьер-министр страны Мухаммедкалый Абылгазиев.

Ранее сообщалось, что Асанов, после двух дней столкновений между силовиками и сторонниками бывшего президента, 8 августа лично провёл переговоры с Атамбаевым и убедил его сдаться.

Бывшего президента Киргизии подозревают в покушении на убийство и попытке госпереворота.