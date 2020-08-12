В Могилёве задержали собиравшегося на протесты в Минск вооружённого мужчину

https://static.news.ru/photo/ff271418-dcb1-11ea-8ed1-fa163e074e61_660.jpg Фото: Александр Авилов/АГН «Москва»

Сотрудники МВД Белоруссии задержали в Могилёве 26-летнего ранее судимого местного жителя, который собирался отправиться в Минск для участия в протестных акциях. При себе у него были найдены холодное оружие, пиротехнические изделия и самодельное взрывное устройство.

При проведении обыска по месту жительства мужчины силовики обнаружили и изъяли пригодное для стрельбы самодельное двуствольное огнестрельное оружие, кастет, ёмкости с дробью, а также химические растворы и реагенты.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье о незаконных действиях в отношении огнестрельного оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ (ч. 2 ст. 295 УК РБ). В ходе расследования установлено, что к участию в массовых беспорядках подозреваемый готовился на протяжении нескольких месяцев, сообщает БелТА.

Протестные акции, сопровождающиеся столкновениями демонстрантов с силовиками, начались в Белоруссии 9 августа после окончания голосования на президентских выборах. Протестующие недовольны итогами, согласно которым в очередной раз победу одержал действующий глава государства Александр Лукашенко.

Силовики применяют против митингующих водомёты, слезоточивый газ и другие спецсредства. В результате стычек пострадали десятки человек, задержаны более шести тысяч протестующих.

Ранее NEWS.ru писал, что в Минске задержали координатора массовых беспорядков. Он снимал номер на 17-м этаже здания гостиницы «Беларусь», откуда управлял действиями своих подчинённых, а те, в свою очередь, «руководили сотнями» на улицах. Вместе с ним задержаны трое его помощников.