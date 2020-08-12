Минск сообщил о задержании координаторов массовых беспорядков

https://static.news.ru/photo/0b5b9c56-dc56-11ea-8c44-fa163e074e61_660.jpg Фото: Sergei Chuzavkov/Keystone Press Agency/Global Look Press

Координатор массовых беспорядков и трое его подчинённых задержаны в Минске. Он снимал номер на 17-м этаже здания гостиницы «Беларусь».

Подчинённые, в свою очередь, «руководили сотнями». Главарь же координировал акции и управлял действиями подчинённых, сообщает БелТА.

Несанкционированные акции протеста начались в Белоруссии вечером 9 августа, когда было объявлено о победе на выборах действующего президента Александра Лукашенко. Участники акций сооружали баррикады, забрасывали силовиков камнями и «коктейлями Молотова». Милиция применяла светошумовые гранаты и резиновые пули.

Ранее NEWS.ru сообщал, что милиция Минска сделала заявление о задержании некоего мужчины, который якобы платил за устроенные беспорядки. В его рюкзаке были найдены $10 тыс., которые задержанный должен был раздать участникам протестов.