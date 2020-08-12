Минск сообщил о задержании координаторов массовых беспорядков

Координатор массовых беспорядков и трое его подчинённых задержаны в Минске. Он снимал номер на 17-м этаже здания гостиницы «Беларусь».
Подчинённые, в свою очередь, «руководили сотнями». Главарь же координировал акции и управлял действиями подчинённых,
Несанкционированные акции протеста начались в Белоруссии вечером 9 августа, когда было объявлено о победе на выборах действующего президента Александра Лукашенко. Участники акций сооружали баррикады, забрасывали силовиков камнями и «коктейлями Молотова». Милиция применяла светошумовые гранаты и резиновые пули.
Ранее NEWS.ru сообщал, что милиция Минска сделала заявление о задержании некоего мужчины, который якобы платил за устроенные беспорядки. В его рюкзаке были найдены $10 тыс., которые задержанный должен был раздать участникам протестов.
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