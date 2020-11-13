В Минске силовики применили газ при разгоне демонстрантов

https://static.news.ru/photo/086ef45e-2736-11eb-971b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Стрингер/ТАСС

Силовики применили слезоточивый газ, а также использовали светошумовые гранаты для разгона протестующих недалеко от станции метро «Пушкинская» в Минске.

На видеозаписях, опубликованных в Telegram-каналах и СМИ, видно, как силовики распыляют газ против нескольких десятков демонстрантов, собравшихся на тротуаре. После этого протестующие разбегаются врассыпную.

На другом ролике видно, как правоохранители используют светошумовые гранаты против демонстрантов, собравшихся на проезжей части. Силовики, подъехавшие на место протестной акции на нескольких микроавтобусах, проводят задержания митингующих, используя резиновые дубинки.

Как сообщал NEWS.ru, белорусские силовики задержали несколько десятков оппозиционеров на очередной акции протеста в центре Минска. Митингующие ранее собрались возле станции метро «Пушкинская» для того, чтобы пройти к «народному мемориалу» Александра Тарайковского, погибшего в ходе протестных акций 10 августа.

В Белоруссии уже три месяца продолжаются протестные акции, начавшиеся после объявления итогов президентских выборов. Их участники считают, что Лукашенко выиграл лишь благодаря грубым фальсификациям, а настоящим победителем является Светлана Тихановская.