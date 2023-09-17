В Минске раскрыли объемы закупок зерна у России Белоруссия закупит у России не более 500 тысяч тонн зерна

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Белоруссия закупит у России в общей сложности не более 500 тысяч тонн зерна, заявил заместитель премьер-министра республики Леонид Заяц в эфире телеканала «Беларусь-1». Он подчеркнул, что свыше этой цифры покупать не планируется.

До 500 тысяч тонн зерна мы будем докупать в Российской Федерации. Еще раз повторяю — до 500 тысяч тонн. Когда обмолотим полный объем кукурузы, будем видеть — или 500, или 400, но свыше 500 тысяч мы покупать не будем, — сказал Леонид Заяц.

В конце августа министр сельского хозяйства и продовольствия Белоруссии Сергей Бартош объявил о планах страны приобрести за рубежом около 1 миллиона тонн зерна. В свою очередь президент Александр Лукашенко подтвердил решение правительства о закупке зерна в России для компенсации небольшого дефицита урожая в республике. При этом Лукашенко подчеркнул, что ситуация на рынке зерна остается выгодной для Белоруссии.

В январе 2023-го белорусский лидер на совещании по вопросам экспорта белорусской продукции потребовал ускорить строительство портов республики в России. Он подчеркнул, что в связи с санкциями была нарушена сложившаяся логистика.

Экономист Александр Разуваев объяснил нежелание Лукашенко создавать единый порт в России. По его словам, таким образом президент Белоруссии хочет максимально диверсифицировать риски в условиях западных санкций.