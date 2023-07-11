Лукашенко призвал закупиться дешевым российским зерном

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Белоруссии необходимо закупить российское зерно, пока оно не начало дорожать, заявил во время рабочей поездки в Витебскую область президент страны Александр Лукашенко. По его словам, продукция из РФ является «золотовалютным резервом», передает БелТА.

Пока дешевое, надо закупать. И даже если покупное зерно будет где-то близко к себестоимости, так, если мощности есть, надо закупить и положить. Это же золотовалютный резерв, — сказал Лукашенко.

По словам министра сельского хозяйства и продовольствия Игоря Брыло, российским зерном можно компенсировать недобор урожая в Белоруссии. Такая ситуация с продовольствием складывается из-за неблагоприятных погодных условий.

В ходе поездки Лукашенко в Витебскую область ему также доложили об уборке посевов озимого ячменя. Кроме прочего, глава государства и министр обсудили возделывание подсолнечника. Президент лично осмотрел поля, отметив отличное состояние культуры несмотря на засуху.

Ранее экономист Александр Разуваев объяснил нежелание Лукашенко создавать единый порт в России. По его словам, таким образом президент Белоруссии хочет максимально диверсифицировать риски в условиях западных санкций.