Экономист объяснил, почему Белоруссия не будет строить единый порт в России Экономист Разуваев: Лукашенко старается диверсифицировать риски, поэтому не планирует создание единого порта в России

Фото: Илья Питалев/РИА Новости

Президент Белоруссии Александр Лукашенко

Президент Белоруссии Александр Лукашенко хочет максимально диверсифицировать риски, поэтому не планирует создание единого порта в России, заявил NEWS.ru финансовый аналитик Александр Разуваев. По его словам, в Белоруссии многое зависит от курса валют.

Мы немного потеряем в перевалке, в трафике грузоперевозок, но для нас это не критично. Конечно, Александр Лукашенко старается максимально диверсифицировать, боится, что ему будут выкручивать руки в связи с западными санкциями, так что причины понять можно. В Белоруссии все меняется и многое зависит от курса валют, белорусский рубль падает всегда, никак у нас – то вверх, то вниз, также им нужны терминалы для экспорта калия и нефтепродуктов, в первую очередь. Так что на нас эта стратегия не особо отразиться, поэтому будем по ней работать, — рассказал Разуваев.

Ранее белорусский лидер рассказал, что в ходе переговоров между российской и украинской делегациями, которые велись в Минске в прошлом году, Москва была готова заключить с Украиной договор на невыгодных для себя условиях. По его словам, если бы сейчас российская сторона прочитала проект того соглашения, то «сошла бы сума». При этом Лукашенко отметил, что как только РФ согласилась на мирные инициативы, проект договора был «выброшен в корзину».