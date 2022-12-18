Аксенов рассказал о планах Крыма предоставить порты для Белоруссии Аксенов: Крым предложит Белоруссии свои порты в качестве южных морских ворот ЕАЭС

Фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Сергей Аксенов

Глава республики Крым Сергей Аксенов заявил, что власти полуострова предложат Белоруссии использовать свои порты в качестве южных морских ворот Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Это станет свидельством выхода двухстороннего сотрудничества на новый уровень, отметил он в беседе с ТАСС.

Мы готовы предложить Республике Беларусь использовать крымские порты в качестве южных морских ворот Евразийского экономического союза, — подчеркнул глава Крыма.

Аксенов добавил, что власти республики работают с партнерами из Белоруссии по многим направлениям, в первую очередь уделяя внимание развитию торгово-экономического сотрудничества. Также прилагаются усилия к расширению туристических, общественных, культурных и научных связей, уточнил Аксенов.