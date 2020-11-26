В Киеве нашли схрон с оружием и боеприпасами

https://static.news.ru/photo/5a08083c-300f-11eb-8907-fa163e074e61_660.jpg Фото: ssu.gov.ua

В центре Киева возле административных зданий найден тайник с боеприпасами. Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.

Служба безопасности Украины выявила в Печерском районе столицы тайник с большим количеством оружия, боеприпасов и взрывчатки в главном офисе одной из государственных организаций, — цитирует сообщение ТАСС.

В правоохранительных органах рассказали, что арсенал хранился в подвальных помещениях учреждения, расположенного вблизи административных зданий органов центральной исполнительной власти. Во время обыска были изъяты четыре РПГ, два автомата, почти 40 гранат РГД-5 и Ф-1, а также несколько пистолетов, два артиллерийских снаряда и большое количество патронов.

Ранее сообщалось, что в октябре в Киеве неизвестный взорвал гранату. Это произошло рядом с офисом партии «Национальный корпус» (создана на базе нацбатальона «Азов», против которого в РФ возбуждено уголовное дело).

Как писал NEWS.ru, сотрудники Министерства внутренних дел, Службы госбезопасности и Генпрокуратуры Грузии обнаружили на территории республики тайники с большим количеством оружия и боеприпасов. Следствие считает, что они были организованы в 2009–2011 годах.

Среди изъятого — противотанковые мины, электродетонаторы, гранатомёты, пулемёты, пистолеты Стечкина, автоматы Калашникова и многое другое. Тогда сообщалось, что они были якобы оборудованы при участии «высокопоставленных лиц МВД бывших властей».