В разных частях Грузии нашли схроны оружия времён президентства Саакашвили

https://static.news.ru/photo/18f26d54-f060-11ea-b85a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Сотрудники Министерства внутренних дел, Службы госбезопасности и Генпрокуратуры Грузии обнаружили на территории республики тайники с большим количеством оружия и боеприпасов. Следствие считает, что они были организованы в 2009–2011 годах.

Боеприпасы были закопаны в землю недалеко от Норио и в лесу, рядом с каменоломнями в Гори. Схроны также нашли близ полигона бытовых отходов в Тбилиси, в лесу недалеко от Сагурамо, в лесу рядом с кладбищем Мухатгверди.

Среди изъятого — противотанковые мины, электродетонаторы, гранатомёты, пулемёты пистолеты Стечкина, автоматы Калашникова и многое другое. МВД возбудило уголовное дело, ведётся расследование, говорится на сайте ведомства.

В 2013-м грузинское МВД сообщало об обнаружении в Самегрело подобных тайников. Тогда сообщалось, что они были якобы оборудованы при участии «высокопоставленных лиц МВД бывших властей».

Михаил Саакашвили занимал пост президента Грузии в период с 2008 по 2013 год. В конце августа он заявил, что собирается вернуться на родину, чтобы достойно «служить своей стране». Глава Минюста Тея Цулукиани пообещала задержать Саакашвили сразу при пересечении границы, поскольку официальный Тбилиси разыскивает его по ряду уголовных дел, писал NEWS.ru.