В казахстанском Шымкенте 45 полицейских пострадали во время беспорядков

45 сотрудников полиции пострадали во время беспорядков в казахстанском городе Шымкенте, где продолжаются протесты против нынешней власти республики. Двое из них находятся в тяжёлом состоянии, сообщает департамент полиции.

В целях предотвращения беспорядков и обеспечения безопасности горожан сотрудники полиции работают в усиленном круглосуточном режиме. Также задействованы солдаты нацгвардии и Минобороны, сотрудники ДЧС, — говорится в сообщении.

Уточняется, что на помощь правоохранителям также вышли порядка тысячи местных жителей. В сообщении также говорится, что на текущий момент ситуация в городе стабильная.

Массовые протесты начались в Казахстане 2 января из-за резкого повышения цены на газ. С 4 января в Алма-Ате и ряде других городов происходят столкновения манифестантов с полицией. Участники акций требуют от властей немедленной смены политического режима в стране.

Режим чрезвычайного положения был введён на всей территории Казахстана. Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить миротворческие силы в республику после обращения главы Казахстана.