В казахстанском Шымкенте 45 полицейских пострадали во время беспорядков
Алёна Вавулина
Алёна Вавулина
10:25, 09 января 2022
Фото: Василий Крестьянинов/РИА Новости
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45 сотрудников полиции пострадали во время беспорядков в казахстанском городе Шымкенте, где продолжаются протесты против нынешней власти республики. Двое из них находятся в тяжёлом состоянии, сообщает департамент полиции.
В целях предотвращения беспорядков и обеспечения безопасности горожан сотрудники полиции работают в усиленном круглосуточном режиме. Также задействованы солдаты нацгвардии и Минобороны, сотрудники ДЧС, — говорится в сообщении.
Уточняется, что на помощь правоохранителям также вышли порядка тысячи местных жителей. В сообщении также говорится, что на текущий момент ситуация в городе стабильная.
Массовые протесты начались в Казахстане 2 января из-за резкого повышения цены на газ. С 4 января в Алма-Ате и ряде других городов происходят столкновения манифестантов с полицией. Участники акций требуют от властей немедленной смены политического режима в стране.
Режим чрезвычайного положения был введён на всей территории Казахстана. Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить миротворческие силы в республику после обращения главы Казахстана.