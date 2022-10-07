В Ереване и Баку подтвердили приверженность территориальной целостности Армения и Азербайджан подтвердили, что привержены декларации о признании суверенитета

Фото: president.am

Армения и Азербайджан подтвердили свою приверженность документам, посредством которых стороны признают территориальную целостность и суверенитет друг друга. Кроме Устава ООН, речь идет и об Алма-Атинской декларации 1991 года об образовании СНГ, сообщается на сайте армянского правительства.

Пресс-релиз в Ереване выпустили после завершения в Праге переговоров премьер-министра Армении Никола Пашиняна с президентами Азербайджана и Франции Ильхамом Алиевым и Эммануэлем Макроном, а также председателем Европейского совета Шарлем Мишелем.

Армения и Азербайджан подтвердили свою приверженность Уставу ООН и Алма-Атинской декларации от 1991 года, посредством которых обе стороны признают территориальную целостность и суверенитет друг друга, — подчеркивается в сообщении.

Приверженность сторон важным документам названа основой для работы комиссий по делимитации. При этом Ереван согласился на работу гражданской миссии ЕС вдоль границы с Азербайджаном. В Баку с европейской миссией станут сотрудничать в той мере, в какой это будет касаться азербайджанской стороны, уточняется в релизе.

Ранее стало известно, что Евросоюз направит гражданскую миссию, которая будет способствовать делимитации границ Армении и Азербайджана. Она пробудет в регионе два месяца, работу начнет уже в октябре. Миссию европейцев развернут в приграничных районах Армении.