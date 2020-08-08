В ЦИК Белоруссии заявили об однотипности поступающих жалоб

https://static.news.ru/photo/6be76cee-da35-11ea-a316-fa163e074e61_660.jpg Фото: Наталия Федосенко/ТАСС

В Центризбиркоме Белоруссии рассказали, что президентские выборы в стране проходят в штатном режиме, а в ЦИК поступают однотипные жалобы.

Об этом сообщила глава комиссии Лидия Ермошина в эфире телеканала «Беларусь-1». По её словам, многие из поступивших жалоб уже были разобраны территориальными комиссиями.

Она отметила, что все жалобы похожи друг на друга, из-за чего складывается впечатление, что «создали эти жалобы практически одни и те же люди». Кроме того, Ермошина выразила мнение, что писавшим их людям обещана плата за это, передаёт РИА Новости.

Потому что зачастую вопрос уже решён в территориальной комиссии, но все равно идет жалоба в центральную. Очевидно, сдельная оплата труда, — сказала глава ЦИК.

Ранее NEWS.ru писал о том, что глава ЦИК Белоруссии Лидия Ермошина назвала распространяемые в Telegram-каналах данные о голосовании на выборах президента, основанные на опросах, фальшивками.