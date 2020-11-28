В Белоруссии задержаны более 60 участников несанкционированных митингов

https://static.news.ru/photo/c1d8e00c-3240-11eb-90b2-fa163e074e61_660.jpg Фото: Виктор Толочко/РИА Новости

Более 60 человек были задержаны 29 ноября в ходе воскресных акций протеста в столице Белоруссии и других населённых пунктах страны.

Информацию о задержанных опубликовал правозащитный центр «Весна» На сайте правозащитников упоминаются 63 человека из Минска, Гродно, Витебска и деревне Боровляны.

Ранее белорусские силовики стянули в центр Минска усиленный состав правоохранителей перед очередной воскресной несанкционированной акцией протеста оппозиции. Октябрьская площадь в центре белорусской столицы оцеплена металлическими заграждениями. Там замечено большое количество милиционеров. Рядом с администрацией президента припаркованы автозаки, автобусы и микроавтобусы с сотрудниками правоохранительных органов, машины с колючей проволокой. Большое количество специальной техники стоит около Дома офицеров, проход к нему перекрыт.

Сообщалось, что белорусские силовики начали задерживать участников воскресной акции протеста «Марш соседей» в жилом районе Лошица. Протестующие собрались в группы от нескольких десятков до нескольких тысяч человек. Они встретились в жилых районах Минска, затем выдвинулись маршем по улицам города. Демонстрации проходят под бело-красно-белыми флагами, участники скандируют «Присоединяйся».

С 9 августа в республике проходят акции протеста против победы действующего президента на очередных выборах. Вышедшие на улицы считают, что во время процедуры голосования имели место фальсификации, поэтому пост главы государства должна занять кандидат от оппозиции Светлана Тихановская. Лукашенко руководит Белоруссией с 1994 года.

Как сообщал NEWS.ru, ранее Лукашенко заявил, что не будет находиться у руля страны при новой конституции. При этом он подчеркнул, что не допустит, чтобы при принятии нового основного закона страны кто-то сфальшивил, а потом сфабриковал выборы.