В Белоруссии рассказали об ожидающихся заявлениях Лукашенко Политолог Дзермант рассказал об ожидании заявлений Лукашенко на следующей неделе

Фото: Kremlin Pool/Global Look Press

На следующей неделе президент Белоруссии Александр Лукашенко удивит многих своими заявлениями и своим состоянием здоровья, считает белорусский политолог Алексей Дзермант. В беседе с НСН он высказал мнение, что если глава государства и нездоров, то это недомогание никак не угрожает его жизни.

Дзермант назвал политической дезинформацией сообщения политолога Дмитрия Болкунца о том, что Лукашенко перенес операцию на предстательной железе, а также о якобы «барахлящем» сердце президента. Болкунец, ранее покинувший Белоруссию, ставит диагнозы из Варшавы, будучи отрезанным от какой-либо информации, подчеркнул эксперт.

Я думаю, что все эти инсинуации имеют политический характер, никаких серьезных заболеваний у него нет, это не представляет угрозу здоровью и жизни. Я думаю, что на следующей неделе будут очень многие удивлены и заявлениями президента, и его состоянием здоровья, — отметил Дзермант.

Политолог предположил, что у Лукашенко может быть ангина или какое-либо другое подобное вирусное заболевание. Эксперт призвал не строить догадки, а дождаться официальных комментариев.

Ранее первый заместитель председателя комитета Госдумы по делам СНГ Константин Затулин рассказал, что Александр Лукашенко заболел. При этом парламентарий не привел каких-либо деталей, уточнив лишь, что в болезни президента «нет ничего сверхъестественного». Кроме того, Затулин подчеркнул, что это не коронавирусная инфекция.