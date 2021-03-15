https://static.news.ru/photo/5497b860-856a-11eb-af89-96000091f725_660.jpg Фото: president.gov.by

В Белоруссии начала работать комиссия по изменению Конституции страны. Об этом в понедельник, 15 марта, на встрече с членами этой комиссии заявил глава государства Александр Лукашенко.

По его словам, деятельность указанной группы по изменению основного закона страны должна быть открытой и гласной. Как сказал Лукашенко, доступность работы комиссии для инициатив белорусов является вопросом доверия общества к её результату.

Президент подчеркнул, что решение о создании группы по корректировкам в Основной закон было принято в феврале 2021 года на VI Всебелорусском народном собрании.

Знаменательно, что комиссия начинает свою работу 15 марта, когда в Белоруссии отмечается День конституции, — цитирует Лукашенко БелТА.

В Белоруссии больше семи месяцев продолжаются акции протеста, которые начались после президентских выборов, состоявшихся 9 августа. Граждане участвуют в уличных шествиях, считая итоги голосования сфальсифицированными. Силовики регулярно применяют жёсткие методы разгона протестующих. Впрочем, в последние недели после многочисленных арестов противников действующей власти активность протестов существенно снизилась, они приобрели малочисленный и локальный характер.

Как ранее передавал NEWS.ru, протесты стали проблемой для белорусской экономики, признался помощник президента Белоруссии по финансово-кредитным вопросам Валерий Бельский.