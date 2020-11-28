В Белоруссии на акциях протеста задержали 359 человек

https://static.news.ru/photo/41834b28-327b-11eb-be83-fa163e074e61_660.jpg Фото: Виктор Толочко/РИА Новости

Во время воскресных акций протеста в Белоруссии были задержаны 359 человек. Об этом сообщил правозащитный центр «Весна».

В списках центра на 22:18 мск 359 человек. Задержания проходили в Бресте, Витебске, Гродно, Лиде и Боровлянах. Больше всего людей было задержано в Минске, столичная милиция сообщила о задержании 250 человек.

Воскресная акция в Минске получила название «Марш соседей». Оппозиция призвала своих сторонников собраться во дворах, а затем пройти к точкам сбора и уже оттуда пойти маршем по улицам города. Это запутало силовиков, поскольку люди хорошо ориентировались в своих районах и знали, где можно скрыться от милиции. Об этом рассказала участница акции Ольга Токарчук.

Как писал NEWS.ru, в жилом квартале Зелёный Бор под Минском силовики применили специальные средства против протестующих. После этого участники митинга не стали прекращать акцию. В пресс-службе белорусского МВД никак не прокомментировали произошедшее.

С 9 августа в Белоруссии продолжаются акции протеста после выборов президента. На них в очередной раз победил Александр Лукашенко, который занимает должность главы республики с 1994 года. Сторонники оппозиции считают, что выборы были сфальсифицированы, а вместо Лукашенко пост президента должна занять кандидат от оппозиции Светлана Тихановская, которая покинула страну.