В Баку сообщили о прорыве линии соприкосновения в Карабахе Reuters: ВС Азербайджана прорвали линию соприкосновения в Карабахе

Фото: youtube.com/@azerbaijan_mod

Азербайджанская армия прорвала линию соприкосновения в Карабахе в нескольких местах, сообщает агентство Reuters со ссылкой на помощника президента Азербайджана Хикмета Гаджиева. В агентстве подчеркнули, что ВС Азербайджана намерены реализовать свои стратегические цели.

Азербайджанские войска в нескольких местах прорвали линию соприкосновения с армянскими силами в Карабахе и намерены реализовать свои стратегические цели, — указано в сообщении.

Заведующий отделом по вопросам внешней политики администрации президента Азербайджана Хикмет Гаджиев объяснял, что целью антитеррористической операции в Карабахе является нейтрализация военной инфраструктуры ВС Армении. В Армении заявили, что ее вооруженные силы не дислоцируются на территории Карабаха.

Министерство обороны Азербайджана 19 сентября объявило о начале антитеррористических мероприятий в Карабахе с целью восстановления конституционного строя. В ведомстве отметили, что будут наносить удары по военным объектам Армении. Отмечается, что о проведении операции проинформировано командование российского миротворческого контингента и руководство Совместного турецко-российского мониторингового центра.