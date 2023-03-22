В Баку опровергли сообщение Еревана о гибели военного на границе Баку назвал дезинформацией сообщение Еревана о гибели военного из-за обстрела

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Министерство обороны Азербайджана назвало дезинформацией сообщение Минобороны Армении о гибели армянского военного в результате обстрела со стороны азербайджанских ВС. В Баку указали на волну самоубийств, прокатившуюся по армянской армии, и предположили, что Ереван пытается скрыть правду, сообщает РИА Новости.

Военное ведомство Армении 22 марта сообщило о гибели военного на боевой позиции близ села Араздейен. В военном ведомстве Азербайджана данное сообщение «категорически опровергли».

Распространяя подобную дезинформацию, Министерство обороны Армении преследует цель сокрытия самоубийств и других негативных случаев, происходящих в последнее время в армии этой страны в результате возросшей недисциплинированности, — подчеркнули в Баку.

Ранее МИД Азербайджана призвал Армению не злоупотреблять присутствием миссии Евросоюза на территории страны и не прикрывать ей свои военные провокации. В ведомстве выразили обеспокоенность тем, что Ереван может оправдать отказ от выполнения ранее принятых на себя обязательств наличием в регионе западных наблюдателей.