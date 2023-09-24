В Армении вновь призвали развернуть в Карабахе миссию ООН Глава МИД Армении Мирзоян: в Карабахе необходимо развернуть миссию ООН

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Арарат Мирзоян

Международному сообществу следует разместить в Карабахе миссию ООН для проведения мониторинга, заявил глава МИД Армении Арарат Мирзоян, сообщает РИА Новости. Дипломат также призывал всемирную организацию срочно направить в регион миссию на недавнем заседании Совбеза ООН.

Мирзоян отметил, что межучрежденческая миссия необходима для проведения в Карабахе мониторинга и оценки состояния с правами человека, гуманитарной ситуации. Кроме того, глава МИД Армении на помнил о Лачинском коридоре.

Азербайджан должен незамедлительно выполнить свое обязательство по обеспечению свободного передвижения через Лачинский коридор согласно решению Международного суда, — считает Мирзоян.

Также, по его мнению, международные механизмы могли бы гарантировать, что в Карабахе не станут предпринимать действия, которые могут рассматриваться как наказание со стороны Баку. Дипломат подчеркнул, что задействовать миротворческие силы ООН следует для сохранения стабильности и безопасности региона. Мирзоян назвал безответственными заявления ООН о том, что организация «не присутствует на местах и не может проверить, что там происходит», призвав их избегать.

Ранее глава пресс-службы азербайджанского МВД Эльшад Гаджиев заявил, что часть жителей Карабаха армянского происхождения уже изъявила желание получить гражданство Азербайджана. Он также заверил, что армяне не ограничены в этой возможности, добавив, что их дела находятся в центре внимания.