Стало известно об обращении армян Карабаха за гражданством Азербайджана МВД Азербайджана начало получать заявки на гражданство от армян Карабаха

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Часть жителей Карабаха армянского происхождения уже изъявила желание получить гражданство Азербайджана, сообщил глава пресс-службы МВД республики Эльшад Гаджиев. Он также заверил, что армяне не ограничены в этой возможности.

Среди жителей Карабаха армянского происхождения есть обратившиеся для получения азербайджанского гражданства. Для этого может обратиться любой житель армянского происхождения, проживающий на этой территории, их дела находятся в центре внимания, — сказал Гаджиев.

Ранее сообщалось, что власти Азербайджана сформировали рабочую группу, которая будет заниматься решением социальных, экономических и инфраструктурных проблем в Карабахе. Ее возглавил вице-премьер республики Шахин Мустафаев. Рабочая группа будет выполнять задачи в рамках координационного штаба по централизованному решению вопросов на освобожденных территориях страны.

Кроме того, помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев заверил, что власти республики обеспечат все условия для доставки в Карабах гуманитарных грузов Международного комитета Красного Креста (МККК). Как отметил чиновник, соответствующие вопросы обсуждались на встрече с бакинским офисом МККК.