Азербайджан обеспечит условия для доставки гумпомощи МККК в Ханкенди

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Колонна из грузовых машин с гуманитарной помощью и товарами первой необходимостью для жителей Карабаха

Правительство Азербайджана обеспечит все условия для доставки гуманитарных грузов в Ханкенди Международным комитетом Красного Креста, заявил помощник президента страны Ильхама Алиева Хикмет Гаджиев. На своей странице в соцсети Twitter (X) он подчеркнул, что этот вопрос обсуждался на встрече с бакинским офисом МККК и другими международными партнерами. В Баку также заявили о готовности азербайджанских врачей оказать помощь раненым военнослужащим армянского происхождения.

В ходе встречи с МККК мы заявили, что созданы и будут созданы все необходимые условия для доставки МККК медикаментов, продуктов питания и других товаров по дорогам Лачин-Ханкенди и Агдам-Ханкенди, — отметил Гаджиев.

Помощник президента Азербайджана также подчеркнул, что Баку поддерживает движение медицинских автомобилей МККК для сбора раненых военнослужащих. Он также заявил, что Азербайджан готов выделить автомобили скорой помощи в случае их нехватки. Для медицинской эвакуации в Армению из Армении также может приехать медицинский транспорт.

Хикмет Гаджиев ранее заявил, что армянские военнослужащие, добровольно сложившие оружие, свободны. По его словам, военнослужащие армии Азербайджана обеспечивают безопасность автомобилей, которые хотят выехать из Карабаха через Лачин. В основном это члены семей армянских военных.