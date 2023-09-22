В Баку заявили об освобождении сложивших оружие армянских военных

Фото: president.am

Армянский военнослужащий

Армянские военнослужащие, добровольно сложившие оружие, свободны, заявил на своей странице в социальной сети Twitter (Х) помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев. По его словам, Баку обеспечивает безопасность водителей, которые хотят выехать из Карабаха через Лачин. В основном это члены семей армянских военнослужащих.

Военнослужащие, добровольно сложившие оружие, свободны, как мы открыто заявляем, — написал он.

Ранее помощник Ильхама Алиева заявил, что Баку готов выделить машины скорой помощи для вывоза пострадавших армянских военнослужащих, оказать им медицинскую помощь и эвакуировать в Армению. По его словам, вместе с российскими миротворцами ведется работа по сбору тел бойцов, оставшихся в Карабахе.

20 сентября при посредничестве командования российского миротворческого контингента, дислоцированного в Карабахе, была достигнута договоренность о полном прекращении боевых действий в регионе. Уже на следующий день в Евлахе прошла встреча представителей армян Карабаха и Азербайджана. На ней присутствовали и российские миротворцы.