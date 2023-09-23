Азербайджан создал рабочую группу по решению социальных проблем в Карабахе

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Шахин Мустафаев

Власти Азербайджана сформировали рабочую группу, которая будет заниматься решением социальных, экономических и инфраструктурных проблем в Карабахе. Ее возглавил вице-премьер республики Шахин Мустафаев, сообщила пресс-служба администрации президента Азербайджана Ильхама Алиева.

По поручению президента Азербайджана Ильхама Алиева создана рабочая группа для решения социальных, гуманитарных, экономических и инфраструктурных вопросов в Карабахском регионе под руководством заместителя премьер-министра Шахина Мустафаева, — рассказали в аппарате главы республики.

Рабочая группа будет выполнять задачи в рамках координационного штаба по централизованному решению вопросов на освобожденных территориях Азербайджана.

Ранее Баку направил армянам Карабаха гуманитарную помощь с предметами первой необходимости. Азербайджанские фуры в сопровождении российских миротворцев доставили в Ханкенди около 40 тонн продовольствия и гигиенических средств.

Кроме того, российские миротворцы доставили населению Карабаха более 50 тонн гуманитарной помощи. В Минобороны РФ отметили, что в настоящее время в расположении миротворческого контингента находятся 826 мирных жителей, включая 440 детей, которые не могут вернуться в свои дома. Им оказывается вся необходимая помощь.