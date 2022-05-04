В Армении узнали о намерении оппозиции захватить здание парламента Служба нацбезопасности Армении заявила о возможности захвата здания парламента оппозицией

Здание парламента в Ереване / Фото shutterstock.com

Сотрудники Службы национальной безопасности (СНБ) Армении сообщили, что владеют информацией о намерении оппозиции захватить здание парламента в Ереване во время очередной сессии, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства. По оперативным данным службы, оппозиционные лидеры собираются организовать большой митинг на площади Франции рядом с парламентом в то время, когда там будет выступать премьер-министр республики Никол Пашинян.

СНБ получила достоверную оперативную информацию о том, что организаторы митинга в Ереване намерены путем провокаций во время очередной сессии парламента спровоцировать противоправные действия, подстрекать участников к захвату здания Национального собрания, — говорится в сообщении.

СНБ предупредила оппозиционеров о необходимости воздержаться от противоправных действий. Организаторы будут отвечать за последствия захвата, добавили в ведомстве.

Ранее стало известно, что Армения столкнулась с очередным витком уличных манифестаций, участники которых требуют от Никола Пашиняна уйти в отставку на фоне его готовности вести прагматичный диалог с Азербайджаном. В последние дни усилились опасения, что протесты могут перерасти в массовые беспорядки и стать фактором острого внутриполитического кризиса.