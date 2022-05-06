Погранслужба Киргизии: узбекские военные застрелили трёх граждан республики В Погранслужбе Киргизии заявили, что узбекские пограничники убили трёх киргизских граждан

Фото Андрей Стенин/РИА Новости

Узбекские пограничники застрелили троих граждан Киргизии на границе в Актам Ала-Букинском районе. Представители обоих государств назначили служебные проверки по факту ЧП и проведут переговоры, передаёт РИА Новости со ссылкой на пресс-центр пограничной службы Киргизии.

Пограничники ПВ СГБ Республики Узбекистан применили оружие в отношении трёх граждан Кыргызской Республики. В результате чего граждане Кыргызстана А.К., 1974 г.р., А.Ж., 1998 г.р. и А.Ж., 2000 г.р., были ранены и доставлены в больницу Ала-Букинского района, где, не приходя в сознание, скончались от полученных пулевых ранений, — говорится в сообщении.

Пограничный представитель Киргизии по Ала-Букинскому направлению встретился с коллегой из Узбекистана по Янги-Курганскому направлению. По итогам встречи они решили провести служебные проверки и вернуться к обсуждению позже. Следственные органы уведомлены о случившемся.

В апреле в Комитете нацбезопасности Киргизии заявили, что таджикские военные обстреляли из миномётов киргизские сёла и пограничников. Из-за пересечения приграничной линии отрядом пограничников из Таджикистана на 20 метров завязалась перестрелка, в результате которой ранение получил таджикский военный.

Душанбе начал стягивать войска к границе. Ситуация в регионе характеризовалась как напряжённая, однако переговоры представителей двух государств позволили остановить стрельбу.