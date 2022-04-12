Таджикистан стянул войска к границе с Киргизией

Таджикистан стягивает своих военных к границе с Киргизией, сообщило РИА Новости. Ранее сообщалось, что киргизские военные обстреляли из миномётов село Достук в Таджикистане. Отмечается, что на 20:15 по мск ситуация в регионе характеризовалась, как напряжённая.

Прекратив миномётный обстрел кыргызских сел, начиная с 22.50 (19.50 мск - ред.) таджикская сторона периодически ведет огонь по военнослужащим Пограничной службы Госкомитета национальной безопасности Кыргызской Республики в местности Радар-1 Баткенского района Баткенской области. Помимо этого зафиксировано стягивание сил и средств таджикской стороной к месту инцидента, — говорится в сообщении.

Ранее в результате обстрела села Достук в Таджикистане, из-за пересечения приграничной линии отрядом пограничников из Таджикистана на 20 метров завязалась перестрелка, по результатам которой ранение получил таджикский военный. После этого пограничники начали переговоры, которые завершились обоюдным согласием о прекращении стрельбы.