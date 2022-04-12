В Киргизии заявили о миномётном обстреле со стороны Таджикистана

Киргизские пограничники доложили, что военные Таджикистана приступили к миномётному обстрелу села Достук в Киргизии, пишет РИА Новости. Ранее в пресс-службе киргизской погранслужбы сообщили, что из-за пересечения приграничной линии отрядом пограничников из Таджикистана на 20 метров завязалась перестрелка по результатам которой ранение получил таджикский военный. После этого пограничники начали переговоры, которые завершились обоюдным согласием о прекращении стрельбы.

В ходе переговоров между пограничными представителями Кыргызстана и Таджикистана, прибывшие на место инцидента в качестве усиления пограничники Таджикистана открыли огонь по военнослужащим ПС ГКНБ Кыргызстана (Погранслужбы Госкомитета нацбезопасности — News.ru). Завязалась повторная перестрелка, которая длилась около 30 минут. Далее таджикская сторона начала обстрел кыргызского села Достук из миномётов, — сказано в сообщении.

Граница между двумя среднеазиатскими странами в постсоветское время часто становилась причиной напряжения, но радикальный характер события на ней стали приобретать с 2014 года. Из 984 километров границы примерно половина не демаркирована, спорные участки стали предметом конфликтов, которые за последние восемь лет 11 раз выливались в боестолкновения. Самым разрушительным стали события прошлогодней весны, когда, только по официальным данным, с обеих сторон погибли 52 человека, в сёлах Баткенской области Киргизии были сожжены около сотни объектов. Противостояние разгорелось из-за воды, которая во время весенних полевых работ приобретает здесь цену золота.