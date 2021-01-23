Тихановская заявила, что не планирует возвращаться в Белоруссию

https://static.news.ru/photo/cab2062c-5cd9-11eb-8851-fa163e074e61_660.jpg Светлана Тихановская Фото: vk.com/prezidentsveta

Бывший кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская заявила об отсутствии планов возвращаться на родину. По её словам, этот вариант она рассмотрит только после освобождения мужа из тюрьмы.

В Белоруссии в отношении Тихановской ранее возбудили два уголовных дела, в том числе по факту создания экстремистского формирования и руководства им. В связи с этим журналисты эстонского телерадиовещания поинтересовались у оппозиционерки, не планирует ли она последовать примеру российского политика Алексея Навального и вернуться в страну.

Нет. Если бы по меньшей мере муж был на свободе, то я бы знала, что за моими детьми обеспечен уход. Тогда бы я вернулась. Я всё-таки мать, и я отвечаю за своих детей, — ответила Тихановская.

Светлана Тихановская прибыла в Эстонию для участия в неофициальном виртуальном заседании Совбеза ООН, на котором будет обсуждаться свобода прессы в Белоруссии. Отмечается, что встреча пройдёт по инициативе Эстонии, являющейся в 2020–2021 годах непостоянным членом Совета Безопасности.

Как сообщал NEWS.ru, министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу присвоил Тихановской орден Креста Земли Марии за заслуги перед Эстонией. Ранее этой награды были удостоены бывший госсекретарь США Майк Помпео, а также бывшие главы МИД Литвы и Польши Линас Линкявичюс и Яцек Чапутович.