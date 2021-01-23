В Эстонии Тихановскую наградили орденом за заслуги

https://static.news.ru/photo/4f0c1ce2-5cbb-11eb-bb0c-fa163e074e61_660.jpg Светлана Тихановская Фото: Bernd von Jutrczenka/dpa/Global Look Press

Белорусский оппозиционный политик и экс-кандидат в президенты страны Светлана Тихановская получила зарубежную награду. В Таллине ей присвоили орден Креста Земли Марии за заслуги перед Эстонией.

Орден выдал министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу. Вместе с Тихановской награды в Таллине были присвоены бывшему госсекретарю США Майку Помпео, а также бывшим главам МИД Литвы и Польши Линасу Линкявичюсу и Яцеку Чапутовичу, сообщает Sputnik Беларусь.

Сама Тихановская в ходе своего визита в эстонскую столицу призвала европейские страны расширить санкции в отношении Белоруссии. Также она подтвердила, что не планирует баллотироваться на пост президента.

Ранее NEWS.ru писал, что Светлана Тихановская обратилась в Еврокомиссию с просьбой помочь с вакцинацией от коронавирусной инфекции в стране. При этом она призвала ЕС не предоставлять вакцину напрямую представителям белорусской власти, а реализовывать кампанию через третью сторону под контролем международных организаций.